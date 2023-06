Calciomercato Milan – Openda verso Lipsia. Riprende quota Scamacca

Davanti potrebbe arrivare Scamacca dal West Ham. A una condizione ...

Dalle parti di 'Casa Milan', però, potrebbe tornare in auge anche la pista che porta a Gianluca Scamacca, classe 1999, centravanti del West Ham. Ma solo se potesse arrivare in prestito. La sua prima e finora unica stagione negli 'Hammers' non è andata bene e, in rossonero, in una squadra giovane, potrebbe avere la sua grande chance di rilancio.