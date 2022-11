San Siro, Fedrighini: “Impossibile avallare il progetto delle squadre” | News

Dopo le dichiarazioni rilasciate dall'Assessore Tancredi, anche il rappresentante della commissione Enrico Fedrighini ha parlato della realizzazione del nuovo stadio di San Siro. "Il dibattito pubblico ha dato evidenza ad un fatto per me incontrovertibile e cioè l'impossibilità di avallare il progetto presentato dalle squadre. È ora perciò che il Consiglio si prenda in carico la questione", ha detto Fedrighini. Una brutta notizia sia per Milan e Inter che speravano in un finale migliore dopo diversi mesi di dibattito. Ziyech, perché sì e perché no: i pro e i contro della possibile operazione.