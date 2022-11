Tancredi (Ass. Rigenerazione Urbana): “Progetto stadio tecnicamente ineccepibile”

Non arrivano grandi novità in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbano di Milano, non ha speso belle parole in merito alla fattibilità del nuovo impianto a 'San Siro'. "Al momento non ci sono proposte alternative formalizzate ma ottime idee. Sono il primo a riconoscere che i progetti di ristrutturazione del Meazza presentati da Riccardo Aceti e da altri architetti sono interessanti, ma dobbiamo anche riconoscere che queste proposte e queste idee non hanno la dignità e l’approfondimento che può avere lo studio delle squadre. Durante il dibattito pubblico le società hanno portato interpretazioni autorevoli di società di ingegneria molto competenti e hanno risposto in modo adeguato alle domande che sono state poste", ha detto Tancredi. Van Basten: "Il Milan di Capello più forte di quello di Sacchi".