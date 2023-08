Sammut: “Milan, con Loftus-Cheek hai fatto un affare. E su Tomori…”

Su com’erano lui e Tomori: “Ruben era sempre molto gentile verso i giocatori più giovani. Ci aiutava a migliorare, scherzava con noi. Lui e Tomori erano i leader dello spogliatoio. Ancora oggi mi piace ricordare Fik come “the genius”, il genio. A scuola era una macchina, aveva 10 in tutte le materie nonostante gli allenamenti e le trasferte. Ruben invece a scuola non era un fenomeno, ma alla fine riusciva sempre a portare a casa il risultato. Certo, meglio in campo”.