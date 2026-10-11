Il Salisburgo si ferma sullo 0-0 contro il GAK e arriva alla sfida di Europa League contro il Milan con qualche punto interrogativo in più. Per la prima volta in questo inizio di stagione, la formazione austriaca non è riuscita a trovare la rete, mancando l'appuntamento con la vittoria a pochissimi giorni dalla sfida contro i rossoneri, in programma giovedì alle ore 18:45.

Milan, senti l'allenatore del Salisburgo

"Penso che alla fine il punto sia meritato per entrambe le squadre. II GAK si è guadagnato il punto oggi, per l'impegno che ha profuso e la voglia messa nel correre, nell'intensità. Bisogna anche complimentarsi con l'avversario oggi. È stata la partita difficile che avevamo previsto. Certo, alla fine siamo delusi".

Al termine dell'incontro, l'allenatoreha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky sport Austria, senza nascondere la propria delusione per il risultato maturato:

Successivamente Rohl ha voluto individuare alcuni aspetti da migliorare, soffermandosi sulle scelte effettuate dalla squadra nei momenti decisivi della partita:

"Proprio negli ultimi 20 minuti, in cui si notava che il nostro gioco si stava sviluppando meglio non abbiamo preso le decisioni migliori nelle giocate. Oggi non siamo stati abbastanza bravi. Bisogna essere onesti. Questo deve essere elaborato e poi si va avanti".

L'allenatore austriaco è tornato anche sulle ragioni legate alla mancata vittoria, escludendo che le difficoltà incontrate possano essere giustificate soltanto dagli impegni delle nazionali durante la sosta:

"Se sono deluso? Sì, certo che sono deluso. Avremmo voluto vincere oggi. Ma ci sono mancate un po' di cose. Penso che siamo abbastanza autocritici anche su questo. Ma può succedere. Si è già notato che il GAK aveva un solo giocatore nazionale. Sono stati in grado di allenarsi relativamente a pieno durante la sosta, se sono ben informato. Questa non dovrebbe essere una scusa, avevamo comunque abbastanza qualità in campo per vincere la partita. Per questo devi essere al 100%. Non lo eravamo oggi nei momenti decisivi".

Gli ultimi risultati

Il pareggio contro il GAK rappresenta un campanello d'allarme per la squadra austriaca, soprattutto per l'incapacità di concretizzare le occasioni. La squadra dovrà ritrovare precisione in vista dell'impegno contro i rossoneri, secondo quanto sostenuto dall'allenatore.

Prima del pareggio contro il GAK, gli austriaci avevano ottenuto due vittorie consecutive in campionato contro lo Sturm Graz il rapid Vienna, e avevano battuto il Levski Sofia in Europa League. Il recente 0-0 interrompe quindi una serie positiva di risultati e mette in evidenza la necessità di trovare efficacia offensiva in vista della gara contro il rossoneri.