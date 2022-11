Salisburgo, Dedic: “Sarà un bel duello tra me e Leao” | UCL News

Domani sera il Milan ospiterà a 'San Siro' il Salisburgo. La partita sarà valida per la 6^ e ultima giornata del Girone E della UEFA Champions League e sarà di fondamentale importanza per scoprire chi tra le due squadre accederà alla fase ad eliminazione diretta della competizione. La squadra di Pioli, però, arriva all'appuntamento forte di avere a disposizione due risultati su tre a proprio favore: con una vittoria o un pareggio sarà qualificata. Gli austriaci, invece, saranno obbligati a vincere per ottenere il pass per gli ottavi, dunque si prevede una vera e propria battaglia.