Salernitana-Milan, Parolo: “Leao versione immarcabile”

Marco Parolo, ex giocatore, presente negli studi di DAZN, ha commentato così la prestazione di Leao del Milan, contro la Salernitana

L'incontro tra Salernitana e Milan , terminato 1-2 in favore dei rossoneri, al di là del mero risultato, ha fornito ottimi spunti di riflessione su cui poter ragionare. Rafael Leao , ad esempio, ha ripreso da dove aveva lasciato, segnando e creando azioni.

Proprio in merito a questa questione è intervenuto anche l'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo . Il mediano italiano, nel post Salernitana - Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, sottolineando come Leao sia stato immarcabile durante la partit a . Di seguito le sue parole.

"Sta bene al Milan, ha un grande rapporto con tutto l'ambiente. Lui e Theo mi hanno impressionato dal punto di vista fisico. Leao era in versione immarcabile contro la Salernitana, è stato incredibile. Leao si trova bene al Milan e gà questo è importante. Si vede anche da come festeggia dopo i gol. Ha fatto un bel gol, non era facile". Rafael Leao, un'altra pretendente al portoghese intralcia il rinnovo >>>