Salernitana-Milan, Candreva: “Affronteremo una grande squadra”

Sulla partita con il Milan : "Ci stiamo preparando al meglio per l'inizio del campionato, sappiamo che andremo ad affrontare una grande squadra, saremo pronti per una grande partita".

Sul campionato : "Il Napoli ha fatto una prima parte straordinaria, ci sono ancora 4 partite per terminare il girone d'andata, poi ci sarà tutto il ritorno. La stagione è ancora lunga, anche se l'inizio del Napoli è grande".

Sul ritiro: "Un bilancio positivo, abbiamo lavorato bene, con una struttura positiva. Siamo tornati e ci stiamo preparando al meglio". Ricordiamo che Candreva non giocherà contro il Milan: l'esterno ex Inter, infatti, sarà squalificato a causa del rosso ricevuto nell'ultima giornata di Serie A contro il Monza. Un'assenza pesante per la squadra di Davide Nicola.