Calciomercato Milan- Marchetti: “La multa pesa sul rinnovo di Leao”

"La grande urgenza del Milan sul mercato, per quanto il Milan tenga giustamente i fari spenti su questa situazione, è Leao. È un giocatore che ha avuto l’incoronazione durante questo Mondiale, quando è entrato ha segnato. Ha dimostrato di essere all’altezza di un torneo così importante e di reggere mentalmente, l’anno scorso ha dimostrato di essere decisivo nel campionato di Serie A, ora c’è il grande nodo dei famosi 16 milioni di euro della multa che deve pagare. Oggi Leao ha la forza di andare a dire alla società che lo vuole, Milan o chi per lui, “Questi soldi qua me li devi dare tu”. Chi glieli da ha un vantaggio. Bisogna trovare un accordo di questo tipo. Per il Milan più ci si avvicina alla scadenza e più sarà difficile essere competitivi. Leao sta bene al Milan e vorrebbe rimanere al Milan, ma questa situazione economica pesa sulla trattativa. La volontà qui è risolvere quel problema la, se tu risolvi quel problema a Leao a lui va bene". Lo scudetto e il mancato rinnovo: Kessie, compleanno nell’ombra di Barcellona