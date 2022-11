Serie A, Giudice Sportivo: Candreva e Mourinho saltano il Milan / News

Il Giudice Sportivo, dopo la 15^ giornata di Serie A, ha reso noti gli squalificati per il prossimo turno. Antonio Candreva, espulso in occasione di Monza-Salernitana, non giocherà la partita contro il Milan alla ripresa del campionato, in programma giorno 4 gennaio 2023. Non solo Candreva, però, perché anche Josè Mourinho sarà costretto a guardare dalla tribuna la gara contro i rossoneri.