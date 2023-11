Lazio, Sarri: “Mi prendo le mie responsabilità. Sono preoccupato da…”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sconfitta maturata contro la Salernitana

Lazio, le parole di Maurizio Sarri

"È inutile giustificarsi con le assenze, con gli errori arbitrali clamorosi perché Gyomber era da espellere. Alla fine se analizziamo la partita abbiamo fatto troppo poco, rispetto all'anno scorso abbiamo perso delle qualità. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, io più di tutti. Se i giocatori non rendono come la stagione passata è anche colpa mia. Mi preoccupa la mentalità di una squadra che non riesce a ritrovarsi. La Champions può fare miracoli".