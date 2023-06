Sala: “Sarebbe spiacevole perdere lo stadio a Milano. Non dico altro”

Le parole di Beppe Sala sullo stadio di Milan e Inter

"Sarebbe spiacevole perdere lo stadio a Milano, è un dialogo tra noi e le squadre ed è inutile che creiamo entropia su questo. Le squadre sanno qual è la realtà e vedranno di fare le loro valutazioni. Non possiamo più continuare a parlare di stadio, ormai è una fatto di atti e non di chiacchiere, io non voglio aggiungere più nulla, quello che dovevo dire l'ho detto in consiglio comunale".