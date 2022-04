Sala: “Nuovo Stadio? Spero che Milan e Inter abbiano pazienza”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter, pronte anche ad andare a Sesto per l'impianto

Giuseppe Sala , Sindaco di Milano, ha parlato della possibile realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter a margine dell'evento di svelamento del quadro del 'Quarto Stato', che sarà esposto a Palazzo Vecchio (Firenze) fino al prossimo 30 giugno . L'intervento si è reso necessario visti i 'rumors', sempre più insistenti, che vorrebbero i club meneghini pronti ad andare a Sesto San Giovanni per costruire il nuovo impianto.

"Credo che noi arriveremo ad autorizzare il nuovo stadio con i nostri tempi, che non sono neanche dipendenti dalla mia volontà. Il dibattito pubblico è previsto dalla legge, purtroppo le leggi non le faccio io, capisco che bisogna chiedere alle squadre di pazientare ancora ma è così. Ormai dopo questo lungo processo siamo vicino alla conclusione del tutto, quindi spero che abbiano un altro po' di pazienza e che tutto si concluda al meglio", le parole di Sala sul tema.