Sacchi: “Conosco bene Scamacca. Ha notevoli potenzialità”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gianluca Scamacca, prossimo a diventare un giocatore dell'Atalanta

Arrigo Sacchi , ex tecnico del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare su Gianluca Scamacca . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Arrigo Sacchi su Gianluca Scamacca

«Scamacca? E’ un ragazzo che conosco bene. Ha avuto una vita complicata fin dall’infanzia, nell’ultima stagione in Inghilterra non ha fatto benissimo, però credo che abbia notevoli potenzialità. Ha forza, tecnica, un ottimo tiro ed è un bravo ragazzo». LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per il Monza >>>