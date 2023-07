Sacchi: “Mi auguro che Pioli sia sempre più stratega e meno tattico”

Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan e dell'allenatore rossonero Stefano Pioli: "E’ un ragazzo intelligente e sa a che cosa va incontro. Rischia, e lui lo sa. Gli americani non aspettano se non vedono i risultati. Però lui è un bravo allenatore e lo ha dimostrato soprattutto nella stagione dello scudetto. Mi auguro che sia sempre più stratega e sempre meno tattico. Qualche volta, in particolare nell’ultimo campionato, ha agito da tattico".