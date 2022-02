Sabatini: “Vlahovic e Donnarumma? Roba ignobile e insopportabile”

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato di Dusan Vlahovic, Gianluigi Donnarumma e Frederic Massara al 'CorSport'

I due, infatti, hanno lasciato le loro ex società, Fiorentina e Milan, per firmare con Juventus e PSG. Il primo per una somma superiore ai 90 milioni di euro; il secondo, addirittura, a parametro zero. «Vlahovic? Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te? Lo stesso vale per Donnarumma con il Milan. Qui entrano in gioco le qualità umane».