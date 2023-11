Sabatini: “Scudetto? Si va verso una sfida fra Inter e Juventus”

Intervistato da Calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato in vista di una possibile corsa scudetto fra Inter e Juventus : "Considerati i colpi di tosse autunnali sia del Napoli che del Milan, più i malesseri alterni delle cosiddette “sorprese” Fiorentina e Atalanta, nonché il tiepido valore delle romane, si va per esclusione: l’ipotesi del tricolore scudetto oggi appare bianco-nero-azzurro. Aspettando il 26 novembre, data di uno scontro diretto atteso come mai dai tempi post Calciopoli, si può ragionare su tutto meno che sul monte-ingaggi".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Perché sarebbe come spiegare i successi di Verstappen in Formula 1 non con il motore, l'aerodinamica o la bravura del pilota, bensì con il numero di sponsor sulla carrozzeria della macchina. Una differenza evidente è invece offerta dal calendario: l'Inter ha la Champions League, la Juve no. La differenza c'è, anche se non certificata".