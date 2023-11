Calciomercato Milan – Tomori nel mirino di tre club di Premier League

Quanta corte per Tomori

Il giocatore in questo è Fikayo Tomori. Secondo quanto riportato da Tmw, infatti, per il difensore inglese vi sarebbe la corte di ben 3 squadre di Premier League: Manchester United, Tottenham e Arsenal. Non dimentichiamo, però, anche il Chelsea, squadra in cui il classe '97 è cresciuto e che potrebbe tentare di portarlo a casa. Finora il Milan ha chiuso a qualsiasi discorso, soprattutto durante questa estate, ma nei prossimi mesi questi club potrebbero anche tornare alla carica.