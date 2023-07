Sabatini: “Il Milan ha vinto lo scudetto delle contraddizioni”

Le parole di Sandro Sabatini sul mercato del Milan

«Ma lo scudetto delle contraddizioni va al Milan, che mette l’intelligenza artificiale di “Moneyball” alla scrivania del direttore sportivo e va a prendere Loftus-Cheek (buon acquisto, tipo Kessie, ma già preso da Maldini&Massara). Poi punta Frattesi, che a 35-40 milioni non servono gli algoritmi. Quindi scopre Reijnders che non è male, ma forse un po’ acerbo. E infine sul centravanti punta un po’ Morata e un po’ Scamacca che – scusate l’ironia – basta conoscere le tabelline del calciomercato, non ci vuole “Moneyball”. Il tutto sotto l’ombrellone aperto da Pioli, che oggi approva, consiglia, indica, gestisce, tratta. Eccetera, eccetera. Oggi fa tutto lui, così dice il nuovo Milan. Domani si vedrà. Di solito quelli che vengono raccontati con “pieni poteri”, poi non fanno una bellissima fine, ecco». LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, Pulisic a un passo dai rossoneri. Le ultime