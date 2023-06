Romagnoli: “Al Milan era finito un ciclo, avevamo vedute diverse”

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza al Milan

Le parole di Alessio Romagnoli sul Milan

"Abbiamo fatto una stagione al di sopra di chi pensava che non potevamo arrivare in Champions, siamo felici di aver fatto parlare il campo. Qui ho trovato un progetto che mi convinceva e sapevo che qui potevo esaltare le mie caratteristiche. Al Milan era finito un ciclo, era giusto andare via, avevamo vedute diverse. Lo ringrazierò sempre ma sono contento così".