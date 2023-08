Milan, Maignan: “L’obiettivo è essere sempre il numero uno”

«In quello che facciamo, vogliamo essere tutti i numero uno. Questo è l’obiettivo. Essere il miglior portiere del mondo per un anno è facile, ma esserlo per diversi anni no. Non importa quanti milioni guadagni o quanto sei famoso, devi continuare a lavorare. Per me questo è solo l’inizio. Ogni giorno lavoro tre volte tanto, e qui sto lavorando sui dettagli. Io mi sveglio ogni mattina. Lavoro per essere il migliore. I miei compagni sono con me, giochiamo nella stessa squadra nel fine settimana, ma quando esco dall’allenamento devo essere migliore di loro. Quando c’è una partita, la mia squadra deve vincere. Se non lo fa, è un problema. È così che penso di poter mantenere il mio livello». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - “Atalanta fiduciosa per De Ketelaere”