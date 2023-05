Roma, Matic: “Giochiamo un buon calcio e abbiamo grandi obiettivi”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport UK, il centrocampista della Roma, Nemanja Matic, ha parlato della stagione dei giallorossi: "Mi diverto molto qui. Mi piace il club, sono molto felice. Giochiamo un buon calcio. Stiamo lottando per le prime quattro posizioni in campionato e siamo anche in semifinale di Europa League, quindi non vedo l'ora che arrivi la fine della stagione e vedremo cosa succederà".