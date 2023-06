Roma, Garzya: “N’Dicka e Aouar? Sono dei buoni giocatori”

"Sono dei buoni giocatori, per quanto credo che per colmare il gap con le prime serva altro. Alle prime se viene a mancare un elemento titolare ci sono sempre delle riserve di valore, cosa che dovrebbe cercare di fare anche la Roma. Per l’attacco credo che servano almeno due attaccanti. Scamacca per esempio sarebbe un profilo di prospettiva, ma sappiamo benissimo quanto sia difficile una città come Roma. Come caratteristiche non si discute, ma per compiere il salto gli manca ancora qualcosa". LEGGI ANCHE: Calciomercato – Icardi vuole il Milan? Ecco l’indizio social