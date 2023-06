Calciomercato – Icardi vuole il Milan? Ecco l’indizio social

Il calciomercato del Milan è entrato finalmente nel vivo con i primi colpi, Oggi l'ufficialità di Marco Sportiello , rinforzo per la porta. Loftus-Cheek sarà a Milano domani per le visite mediche. I rossoneri, oltre a questi rinforzi, dovranno anche cercare giocatori in attacco specialmente una nuova punta da affiancare a Olivier Giroud . Occhio al possibile indizio social.

Che questo possa essere un indizio di calciomercato? O solo un follow di stima da parte dell'attaccante argentino? Staremo a vedere, sta di fatto che il Milan, in questo calciomercato, dovrà chiudere un colpo importante in attacco. Icardi, nella scorsa stagione con la maglia del Galatasaray, ha segnato 22 gol in 24 partite con 7 assist nel campionato turco. L'argentino potrebbe essere l'uomo giusto per il futuro attacco rossonero. LEGGI ANCHE: Pulisic, Traoré e una cessione in vista. Mercato Milan, le ultime di oggi