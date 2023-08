Roma, le prime parole di Sardar Azmoun

Sull'arrivo alla Roma:"Sono molto contento, arrivo in uno dei più grandi club del mondo. Non ci sono parole per descrivere le emozioni, sono davvero felicissimo. Sono consapevole di essere in uno dei più grandi club d’Europa, quando l’ho saputo non ci ho dormito la notte e non vedevo l’ora di arrivare".