Rocchi sul gol di Pulisic: “Senza certezza resta la decisione del campo”

Una partita sofferta quella del Milan che vince contro il Genoa grazie al gol di Pulisic. La rete è stata controllata per vaari minuti dal VAR. Durante l'appuntamento con Open Var, trasmissione di DAZN in cui si vanno ad ascoltare gli audio tra arbitri e assistenti del VAR, si è parlato proprio del 'caso' sul gol Pulisic . Ecco le parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

"Abbiamo trattato questi falli di mano nella stessa maniera. Andiamo a intervenire quando c'è la certezza. Capisco che sia difficile accettare questa decisione, perchè lascia i dubbi anche a noi. Ma se non c'è la certezza resta la decisione del campo. Anche nel caso del gol di Udogie in Milan-Udinese la polemica fu comprensibile, ma il ragionamento fu lo stesso. Cerchiamo la verità, ma non si può andare a sensazione, potrebbe essere pericoloso. Decisione e timing giusti. Io vi dico come operiamo". LEGGI ANCHE: Genoa-Milan, le partite sporche che possono far vincere un campionato