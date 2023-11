Rizzoli: “Open Var? La dimostrazione che non c’è nulla da nascondere”

Intervistato a Sky Sport, Nicola Rizzoli ha parlato degli arbitri di Serie A e di quanto possa servire un programma come Open Var

Intervistato a Sky Sport, Nicola Rizzoli ha parlato degli arbitri di Serie A e di quanto possa servire un programma come Open Var: "Sarà un campionato avvincente. Non sarà facile, bisognerà fare bene. Gli arbitri sbagliano e sbaglieranno. L’unica cosa è che c’è la garanzia che gli arbitri sbagliano, ma in buona fede. Se c’è un errore, è umano. L’arbitraggio di oggi è particolarmente difficile".