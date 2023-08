Rizzoli: “La polemica fa parte del calcio, così come l’errore umano”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Nicola Rizzoli ha parlato del Var e delle polemiche che si susseguono alle decisioni: "La polemica ci sarà sempre, non si può giudicare il VAR da quello. La polemica fa parte del calcio, così come l'errore umano, per quanto una macchina sia tecnologica si può sempre andare fuori pista, ci vanno anche quelle di Formula 1... Quando ho cominciato ad arbitrare, tutto il mondo poteva rivedere le immagini e l'unico che non poteva rivederle era l'arbitro, quindi l'idea è stata: diamo all'arbitro la possibilità di poter correggere l'errore".

L'ex arbitro e designatore di Serie A ha poi concluso: "Quello che fa polemica e che lo farà sempre è il metodo di utilizzo, che è il lato umano. All'inizio io chiesi ad Irrati, visto che ero andato all'estero e che in Italia avevamo cominciato già ad usare il VAR perché lo introducemmo prima rispetto alla UEFA, com'era tornare ad arbitrare senza VAR. Mi rispose dicendo: 'È come andare in una città che non conosci ed avere ancora lo StarTAC invece che lo smartphone. È diverso, quindi è uno di quegli step tecnologici da cui non si torna indietro".