Rivera su Lodetti: “Ci siamo trovati bene. Poi mi accusò dell’addio al Milan”

Milan, Gianni Rivea ricorda Giovanni Lodetti

"Abbiamo passato tanto tempo e tanto calcio insieme. E insieme ci siamo trovati bene. C’era un bel rapporto fra di noi. Lavorava in quella zona di campo sulla destra con il mediano e l’ala. Il campo è quello, non ci facevamo ombra. Lui ci rimase un po’ male quando andò via dal Milan e in qualche modo mi ritenne anche responsabile. Come giocatore più rappresentativo, questo pensava, aveva sperato in un mio intervento. Voleva restare al Milan, ci teneva. Ma quella era una scelta della società in cui io non potevo avere voce in capitolo".LEGGI ANCHE: Milan-Verona, Pioli cambia il Diavolo per svoltare >>>