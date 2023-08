River Plate, Beltran: “Futuro? Ho sentito delle voci, ma non so niente”

Intervistato alla fine del match contro l' Internacional di Porto Alegre in Copa Libertadores , l'attaccante del River Plate , Lucas Beltran , ha parlato del suo futuro con un occhio al mercato: "Ho sentito le voci su di me ma ancora non so niente. Sono molto calmo e concentrato sulle partite che ho da fare con il River Plate".

Infine, il centravanti argentino ha concluso: "Vivo cercando di mantenere la serenità, parlando con il mio allenatore Demichelis e i miei compagni di squadra in modo che la mia mente non vada da nessuna parte. Non posso rispondere sul mio futuro perché è una cosa che non so".