Riccio: “Musah ha entusiasmo e anche grande disciplina”

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Il vice di Gennaro Gattuso ai tempi del Valencia, Luigi Riccio, ha parlato di Yunus Musah, centrocampista vicino all'approdo in rossonero. In particolar modo, Riccio ha parlato del paragone con un altro ex rossonero come Franck Kessié: "No, non è un Kessie. Franck sapeva riconoscere molto di più gli spazi in cui andare a ricevere il pallone e a creare superiorità numerica. A livello tecnico, dal mio punto di vista, Kessie è superiore. Dalla sua Musah ha l’età e arriverà in un ambiente dove troverà persone che lo metteranno nelle migliori condizioni per potersi migliorare. C’è tanta qualità, sotto questo punto di vista, in chi lavora a Milanello".