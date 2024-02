Restyling San Siro, Sala ‘chiama’ Scaroni: questa la raccomandazione del Sindaco

Ieri sera Paolo Scaroni , Presidente del Milan , interpellato sulla possibilità di un restyling dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro , anche dopo l'intervento chiarificatore dell'azienda 'WeBuild' di una ristrutturazione possibile con Milan e Inter non costretti all'esilio, è sembrato piuttosto dubbioso. E, al contempo, ha ribadito come il club rossonero sia intenzionato ad andare avanti con la propria idea di un nuovo stadio in solitaria a San Donato Milanese . Comune in cui il Diavolo ha già acquisito dei terreni.

Restyling San Siro, l'intervento di Sala e l'invito a Scaroni

Stamattina, poi, a margine di un evento in Prefettura, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare dell'ipotesi di restyling di San Siro e commentato le dichiarazioni di Scaroni. "Mi pare che ci sia finalmente un interesse vero su questa ipotesi, che è l’unica cosa che io chiedo. Il principio è che se si può ristrutturare senza chiudere lo stadio, chiedo che ciò venga considerato, ma se non é vero io capisco Milan e Inter. Quello che dice 'WeBuild' non è sacro, ma è la più grande società italiana, conosce bene Milano. Se fossi in Scaroni, se mi dicessero che la ristrutturazione si può fare tenderei a fidarmi perché loro non sono teorici ma fanno i lavori". LEGGI ANCHE: Milan, torna a parlare Cardinale: il suo obiettivo per il Diavolo >>>