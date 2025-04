Repice: “Milan, prenderei Allegri. Italiano? Può portare gioco ma …”

Sull'Inter in Champions League: "Quando esce il Real Madrid, hanno chance tutte. Hanno tutte le stesse possibilità, non c'è un favorito per questa coppa. La reazione dopo il gol preso dall'Inter è qualcosa di clamoroso. Per 20' l'Inter ha esondato. Quando comincia a giocare così è esaltante. E mi soffermo su Inzaghi. Non ha vinto solo in difesa e contropiede. A parte che non c'è nulla che lo vieta, ma alla fine non riesci mai a inquadrare l'Inter, perché vedi giocatori spostati in altri ruoli. E' una squadra che è capace di adattarsi a quello che succede in campo che è incredibile, ed è merito di un lavoro pazzesco del tecnico. E' vero che c'è anche una dirigenza importante, vedi Marotta, ma il lavoro di Inzaghi è pazzesco. E capisco perché gli stanno rinnovando il contratto".