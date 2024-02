Milan, Bergomi non ci sta: “Col Rennes sofferenza lucida. Pioli deve…”

Il Milan si è qualificato agli ottavi di Europa League . Grande merito va all'andata vinta tre a zero contro il Rennes. Ieri sera, in Francia, i rossoneri sono caduti per 3-2 , mostrando alcune falle specialmente in difesa. Giuseppe Bergomi nel post partita di Sky Sport, ha detto la sua. Ecco il parere dell'ex Inter.

Milan-Rennes, il parere di Bergomi

"Il Milan ha sofferto contro il Rennes, è vero, ma l'ha fatto sempre con lucidità e gestendo per protagonista la gara, Pioli dovrà lavorare su alcuni aspetti ma non ho visto tutto questa difficoltà nei rossoneri, è molto importante per passaggio del turno per il percorso della squadra in questa stagione".