Reijnders: “È bello aver fatto lo stesso percorso al Milan e nell’Olanda”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla propria prestazione in Olanda-Francia

Le parole di Tijjani Reijnders al termine di Olanda-Francia

"Personalmente è andata bene. Alla fine non abbiamo guadagnato molto. È un peccato che abbiamo perso qui. Penso che tutti siano entrati in partita con l'idea che ci fosse qualcosa da guadagnare. Ne abbiamo approfittato anche un paio di volte. Anche al Milan è andata abbastanza velocemente, è bello poter fare lo stesso anche con la nazionale olandese". LEGGI ANCHE: Milan, ricordi Rebic e Origi? Ecco come sta andando la loro stagione