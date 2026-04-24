Intervistata ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', l'ex capitano dell'Inter Femminile Regina Baresi ha parlato del peso che il suo cognome ha avuto nella sua carriera. Di seguito, le sue parole.

"Ho avuto la fortuna di avere più visibilità grazie al fatto che mi chiamo Baresi, per mio papà, per mio zio, e ho provato a sfruttarla per far avvicinare un po’ di più la gente e comunicare con chi altrimenti non avrebbe mai visto nulla. A volte facevamo delle dirette su Facebook per ‘trasmettere’ noi le partite. Me li ricordo i primi tempi che giocavamo al massimo davanti a dieci genitori".