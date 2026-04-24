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Regina Baresi: “Il mio cognome è stato una fortuna, mi ha permesso di avere maggiore visibilità”

Franco Baresi e sua nipote Regina
Baresi, un cognome che ha fatto la storia del calcio milanese: l'ex calciatrice Regina ne parla ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'
Redazione PM

Intervistata ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', l'ex capitano dell'Inter Femminile Regina Baresi ha parlato del peso che il suo cognome ha avuto nella sua carriera. Di seguito, le sue parole.

"Ho avuto la fortuna di avere più visibilità grazie al fatto che mi chiamo Baresi, per mio papà, per mio zio, e ho provato a sfruttarla per far avvicinare un po’ di più la gente e comunicare con chi altrimenti non avrebbe mai visto nulla. A volte facevamo delle dirette su Facebook per ‘trasmettere’ noi le partite. Me li ricordo i primi tempi che giocavamo al massimo davanti a dieci genitori".

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La storia dei fratelli Baresi

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Regina ha ereditato il proprio cognome da Giuseppe Baresi, ex difensore dell'Inter e fratello maggiore di Franco, storico capitano del Milan. Un nome di famiglia non ha soltanto influenzato la carriera dell'ex calciatrice: ha fatto la storia del calcio a Milano. I fratelli Baresi hanno scritto pagine di leggenda di Diavolo e Biscione, difendendo i colori delle proprie squadre rispettivamente per 19 e 16 anni, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi di entrambe le sponde del naviglio.

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