La storia dei fratelli Baresi—
Regina ha ereditato il proprio cognome da Giuseppe Baresi, ex difensore dell'Inter e fratello maggiore di Franco, storico capitano del Milan. Un nome di famiglia non ha soltanto influenzato la carriera dell'ex calciatrice: ha fatto la storia del calcio a Milano. I fratelli Baresi hanno scritto pagine di leggenda di Diavolo e Biscione, difendendo i colori delle proprie squadre rispettivamente per 19 e 16 anni, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi di entrambe le sponde del naviglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA