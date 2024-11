Real Madrid-Milan: le critiche ad Ancelotti di Mijatovic e Valdano

Mijatovic, autore del gol decisivo nella finale di Champions del 1998 contro la Juventus, ha parlato a Radio SER, dove ha affermato che, sebbene provi "compassione" per il Real Madrid e la situazione attuale, ritiene che "la squadra sia sfuggita di mano ad Ancelotti". Secondo il montenegrino, i successi degli ultimi anni, che includono la vittoria in Liga e Champions nella scorsa stagione e i trionfi europei nel 2022 e 2024, potrebbero aver contribuito ad una sorta di "rilassamento" della squadra, che ora fatica a mantenere lo stesso livello di motivazione.

"Nel calcio, dopo due o tre anni splendidi, quando vinci tanto, c'è una certa rilassatezza," ha dichiarato Mijatovic. "Cosa si può fare ora? Al momento, veramente poco. Non so se Ancelotti abbia la capacità di reagire e di rimettere in piedi la situazione, di motivare questi giocatori." Secondo Mijatovic, ci sono molti giocatori insoddisfatti all'interno dello spogliatoio del Bernabeu.

"Giocano meno di quanto si aspettassero," ha detto Mijatovic, sottolineando che, secondo lui, Ancelotti non riesce più a imporre la sua autorità come in passato, ascoltando troppo le opinioni altrui. "Non ha più quella posizione che aveva in passato," ha concluso il montenegrino.

Le parole di Valdano — Anche Jorge Valdano, ex giocatore e uno dei commentatori più rispettati in Spagna, ha fatto sentire la sua voce, affermando che le difficoltà del Real Madrid sono in gran parte imputabili alla gestione di Ancelotti. "Quando non c'è ordine, l'allenatore ha una parte di responsabilità," ha dichiarato Valdano, aggiungendo che anche la gestione della squadra, da parte di chi l'ha costruita, è da rivedere, visto che "manca equilibrio" tra i vari reparti.

Valdano ha poi evidenziato un altro aspetto cruciale: la partenza di Toni Kroos, che secondo l'ex attaccante argentino è stata sottovalutata. "L'addio di Kroos è stato un errore di valutazione,"ha spiegato Valdano. "È in mezzo al campo che il Real Madrid ha perso equilibrio. Kroos era fondamentale: dava alla squadra pazienza quando serviva e velocità mentale quando era necessario accelerare."

"La sua assenza ha lasciato un vuoto che il Real Madrid non riesce a colmare, nemmeno con alcuni dei migliori giocatori al mondo," ha concluso Valdano, sottolineando come la squadra, pur avendo tanti campioni, stia faticando a trovare la giusta coesione e stabilità senza il suo ex faro di centrocampo.

In sintesi, entrambe le leggende del Real Madrid hanno espresso preoccupazione per la direzione in cui sembra andare la squadra, con un Ancelotti sotto pressione e una squadra che fatica a ritrovare l'equilibrio e la determinazione che l'hanno caratterizzata nelle stagioni precedenti.