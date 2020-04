Real Madrid, Kroos: “Taglio stipendi? Sono contrario, è un regalo ai club”

NEWS DALL’ESTERO – Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, ha rilasciato delle dichiarazioni a SWR Sport, dove ha parlato del possibile taglio degli stipendi ai calciatori data l’attuale situazione legata al Coronavirus.

Kroos ha dichiarato: “Ridurre lo stipendio ai giocatori è come fare un regalo ai club, come una donazione fatta senza benefici. Sono contrario a questo. Piuttosto venga pagato l’intero stipendio e ognuno aiuti gli altri come meglio preferisce facendo beneficenza”.

Poi Kroos allarga il discorso all’intero mondo del calcio dicendo: “Se si dovesse giocare nuovamente a maggio si troveranno soluzioni. Se invece lo stop dovesse andare oltre l’estate allora alcuni club avrebbero grosse difficoltà e il calcio come lo ricordiamo cambierebbe. Ad esempio, non so se potranno esistere ancora i maxi stipendi che vediamo oggi. Magari alcune cifre estreme che abbiamo visto recentemente, non ci saranno più. E magari non sarà un male visti i tanti eccessi del nostro mondo”.

Il Real Madrid però ha ufficializzato ieri sera il taglio stipendi “variabile”: ecco il comunicato ufficiale con i dettagli >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓