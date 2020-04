Real Madrid, ufficiale: “Taglio stipendi, ma a determinate condizioni”

ULTIME NEWS – Il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale nel qual annuncia il taglio stipendi dei propri calciatori. Ma attenzione, si tratta un di un taglio “variabile”. Il club spagnolo ha spiegato nel dettaglio la situazione. Ecco il comunicato emanato:

“I giocatori e gli allenatori delle prime squadre di calcio e pallacanestro del Real Madrid, guidate dai loro capitani, insieme ai principali dirigenti del club hanno volontariamente deciso di ridurre la propria retribuzione per quest’anno tra il 10% e il 20%, a seconda delle circostanze che potrebbero influire sulla chiusura della stagione 2019/20. Questa decisione, presa da giocatori, allenatori e dipendenti, evita che misure traumatiche colpiscano gli altri lavoratori.

Un taglio stipendi variabile, che mira a “contribuire agli obiettivi economici della società a fronte alla diminuzione delle entrate subita in questi mesi a causa della sospensione delle competizioni e della paralisi di gran parte delle sue attività commerciali. Orgogliosi di tutti coloro che formano questa grande famiglia e della sua incrollabile cultura di valori, che diventa particolarmente preziosa in momenti di difficoltà come questo, e che hanno subito le conseguenze dirette di questa malattia che ci sta colpendo, specialmente quelli che hanno perso un membro della famiglia o qualcuno che amano”.

Proprio relativamente al taglio stipendi, duro il commento del centrocampista del Real Madrid Toni Kroos. Il tedesco non è per nulla d’accordo con questo provvedimento. Comunque ha fondamentalmente accettato. Il Milan studia questa possibilità, ma niente di ufficiale ancora. E nel frattempo pensa al calciomercato: ecco gli ultimi obiettivi >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓