Ravezzani: “Milan, Leao unica nota stonata. Ai quarti prenderei il Chelsea”

Intervenuto su 'TMW Radio' durante la trasmissione 'Maracanà', Fabio Ravezzani ha parlato del Milan dopo aver eliminato il Tottenham dalla Champions League. Queste le dichiarazioni del direttore di Telelombardia: "L'unica nota stonata Leao, che ha perso palloni in continuazione e tiri non ben centrati. Scelgo Maignan come protagonista, non tanto per la parata ma perché è stato il vero regista. Tanti palloni dati dalla difesa a lui, è incredibile, quasi come a calcetto. In questo interpreta il ruolo come nessun altro portiere. Conte lo considero un grande allenatore, ma quando apre bocca tende a distruggere ciò che ha creato. Lui è stato eliminato agli ottavi da Thiaw, Messias, Saelemaekers, Krunic. E' stato eliminato da un Milan di modesto lignaggio, alla faccia di quello che ripete da anni sul valore della rosa a certi livelli".