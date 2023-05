Ravezzani: “La Juventus sta pagando in misura abnorme rispetto ad altri”

Le parole di Fabio Ravezzani sulla Juventus

"I dieci punti sono stati una sentenza ponzio pilatesca per cercare di salvare capra e cavoli. C'è la brutta figura della giustizia sportiva e l'insensatezza della prima sentenza, il -15, e il tentativo di dare una parvenza di coerenza alla sentenza finale. È un brutto spettacolo per la giustizia sportiva, la Juve paga in misura abnorme rispetto ad altri club che sono ricorsi negli anni alla stessa tecnica contabile".