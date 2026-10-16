Milan senti Ravezzani: "Cisse è il vice Ramos". Un aspetto sottovalutato. Poi un consiglio per Camarda

Salisburgo-Milan 0-4, una vittoria dominante quella dei rossoneri che si riscattano in Europa League dopo il brutto debutto contro il Benfica. Il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato così la partita del Diavolo nel suo canale 'YouTube':

"Il Milan ha scoperto che Cisse è un giocatore importante, determinante che sa fare gol. Potrebbe essere lui la vera alternativa a Ramos perché Camarda ha fatto una partita incolore".

Ravezzani parla così della giovane prima punta rossonera:

"Sconta le eccessive attese di quando era giovanissimo. Doveva essere fatto crescere con calma ha bisogno di giocare in Serie B, è un errore pensare sia il vice Ramos".

Il progetto di Amorim su Camarda e la crescita del giovane bomber

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Migliorare sull'esplosività

Capire cosa fare con il pallone tra i piedi quando è da solo e lontano dalla porta

Amorim è stato più volte chiaro su Camarda: il Milan lo vuole tenere in casa e usarlo come vice Ramos. Giocando come ieri, con continuità e spazio importante può crescere con calma e senza tante pressioni visto che davanti a lui c'è un bomber come Ramos.Serve assolutamente migliorare su aspetti specifici:

Per Ravezzani Cisse può fare il vice Ramos in questo Milan:

"Ha un senso del gol che abbiamo sottovalutato. I gol sono tecnicamente ineccepibili e frutto di un calciatore che non ha paura di concludere a rete. Gioca sereno ed è fondamentale, anche quando Ramos non è in campo".

Lo show di Cisse e il giudizio di Ravezzani su Hutchinson

Cisse ha segnato una: da fuori possono sembrare tocchi e reti facili, ma un attaccante deve sapersi muovere bene e farsi trovare pronto in quelle circostanze. Non è assolutamente un caso che Cisse si trovava sempre lì, pronto ad accogliere tutti i passaggi dei compagni.

Ravezzani conclude la sua analisi sui rossoneri:

"Hutchinson ha fatto bene è sembrato un titolare, magari è qualcosa di più di un progetto di una riserva, ma vedremo in partite più serie perché il Salisburgo è stato poca cosa".