Ravanelli: “Il primo rigore dato al Milan è clamoroso, non si può dare”

Intervistato dai microfoni Tv Play, sul proprio canale Twitch, Fabrizio Ravanelli ha parlato del rigore non concesso al Bologna durante il match contro la Juventus e dei due tiri dal dischetto concessi al Milan contro il Torino : "La svista in Juve-Bologna non è stata la sola, ce ne sono state altre. Il rigore è clamoroso, l’errore eclatante è sotto gli occhi di tutti. La situazione è grave, soprattutto per l’uso del VAR".

L'ex attaccante ha poi concluso: "Non si riesce a capire a livello di regolamento: che il Var in un episodio del genere non possa intervenire è clamoroso. Ci sono stati errori incredibili da parte degli arbitri: in Italia non sono all'altezza. Milan? Il primo è clamoroso, non si può dare. Anche l'altro rigore dei rossoneri: uno peggio dell'altro".