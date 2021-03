Rashford: “Ibrahimovic è stato il compagno di squadra più importante”

La Gazzetta dello Sport ha ripescato le parole che Marcus Rashford ha riservato in passato a Zlatan Ibrahimovic ai tempi dello United

Stasera, come tutti sanno, si gioca Milan-Manchester United , gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Ritornano in campo sia Zlatan Ibrahimovic e sia Marcus Rashford, gli attaccanti principali delle due squadre.

I due sono stati compagni di squadra ai tempi dello United. A tal proposito, la Gazzetta dello Sport ha ripescato le parole che Rashford ha utilizzato per Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: "Zlatan Ibrahimovic è stato il compagno di squadra più importante della mia carriera. La sua mentalità superava di una spanna quella di tutti gli altri. Non gli interessava quello che qualcuno avrebbe detto di lui. Guardava sempre più in alto. Zlatan è stato fondamentale per la mia crescita". Sempre a proposito di Milan-Manchester United: ecco la probabile formazione di stasera.