Ranocchia: “Kakà il mio idolo. Per lui indosso la 22”

Su Andreazzoli e Kakà: "Dal suo arrivo il mister mi ha messo subito davanti alla difesa fin dalla prima gara contro l'Inter. Giocare regista mi piace: sono nel vivo del gioco ed è una posizione che si sposa bene con le mie caratteristiche. Sto lavorando per imparare questo ruolo. L'idolo? Kakà, anche quest'anno ho preso il 22 in suo onore, ma siamo molto diversi. Devo migliorare in zona gol".