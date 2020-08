Rangnick: “Possibile futuro in Italia? Chissà…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sembrava ormai fatta per l’arrivo di Ralf Rangnick al Milan. Le ultime uscite più che positive della gestione Pioli, però, hanno spinto la società ad un dietrofront inaspettato. Il tedesco, nella giornata di oggi, ha rilasciato una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ in cui parla di questo argomento. Ma non solo, c’è spazio anche per una piccolissima battuta sul suo futuro. Interrogato sul suo possibile futuro in Italia ha riposto con un secco ‘Chissà‘, che non chiude nessuna porta. Nelle settimane scorse, infatti, si era parlato anche di un interesse della Roma nei suoi confronti.

