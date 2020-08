Rangnick: “Milan, per rialzarti prendi l’Atalanta come esempio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ralf Rangnick, che era stato in procinto di diventare nuovo manager del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Rangnick su cosa deve fare, a suo avviso, la squadra rossonera per tornare presto ai vertici della classifica del campionato di Serie A.

“Porsi un obiettivo concreto, in questo caso la Champions League, perché nessuno è felice di giocare in Europa League, magari il giovedì sei a Baku e la domenica sei a Cagliari. Sarà paradossale, ma l’esempio è a 30 chilometri da Milano: l’Atalanta ha un terzo del fatturato del Milan ma arriva davanti. Fanno investimenti intelligenti, ha un settore giovanile tra i migliori d’Europa. Se qualcuno è bravo, io cerco di capire che strada ha seguito”.

“Gian Piero Gasperini è bravissimo, ma non è il solo. Si vince di squadra. Tra gli allenatori italiani cito subito anche Antonio Conte: ha uno stile di calcio sofisticato, attivo e aggressivo”, ha concluso Rangnick. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI RANGNICK >>>