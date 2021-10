Raiola: “Donnarumma via dal Milan? Responsabilità da tutte le parti”

Mino Raiola ha difeso Gianluigi Donnarumma dai fischi subito a San Siro durante Italia-Spagna. Il Milan, secondo lui, doveva intervenire ...

Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha accusato il Milan, in un'intervista esclusiva rilasciata al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI L'INTEGRALE) di non aver mosso un dito per difendere il suo ex portiere dopo i fischi subiti a 'San Siro' in occasione di Italia-Spagna 1-2 di Nations League.

Ma Raiola non ha risparmiato nessuno nella sua invettiva. Nel mirino del procuratore del classe 1999, oltre che i tifosi rossoneri, è finito il club di Via Aldo Rossi. Perché, a suo dire, non è tutta 'colpa' di Donnarumma se il matrimonio con il Diavolo non è andato avanti.

"È molto strano che quel gruppo di tifosi se la prenda solo con lui, perché quando un giocatore compie queste scelte la responsabilità non è solo di una parte, ma anche dell'altra. Trovo altrettanto strano e molto deludente che il Milan, che conosce la verità, non abbia preso le distanze da questo inaccettabile e ingiusto comportamento".