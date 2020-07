Radrizzani (Pres. Leeds): “Ho fatto un tentativo per Ibrahimovic a gennaio”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Andrea Radrizzani, Presidente italiano del Leeds United neo-promosso in Premier League, ha rivelato un aneddoto sull’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan.

“Abbiamo fatto un tentativo a gennaio, poi ha scelto di tornare a Milano e la cosa è svanita. Ora penso sia troppo tardi, noi siamo saliti in Premier League e l’intensità del calcio inglese è diversa da quella della Serie A“.

Su Edinson Cavani, Radrizzani ha detto: "Oltre alle qualità tecniche darebbe un contributo fisico e si potrebbe adattare, ma non ne ho mai parlato col mister. Ci abbiamo sicuramente pensato, forse ci proveremo dato che è ancora libero".

