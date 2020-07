Calciomercato Roma – Nuova pretendente per bomber Cavani | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo sette stagioni di successi al PSG, caratterizzati da 200 gol totali in 301 presenze, il ‘Matador‘ Edinson Cavani, classe 1987, ha lasciato il club francese da calciatore svincolato lo scorso 30 giugno e, adesso, è alla ricerca dell’ultimo remunerativo contratto della sua bella carriera.

Come noto, su Cavani, da qualche tempo, c’è la Roma, alla ricerca di un bomber che possa giocare al fianco di Edin Dzeko o al suo posto e, qualora la società capitolina dovesse cambiare proprietà nel giro di breve tempo, vorrebbe puntare proprio sull’ex Palermo e Napoli per presentarsi ai nuovi tifosi con un colpo di mercato ad effetto.

Cavani, in questo periodo, sta valutando le tante, tantissime offerte ricevute. Su di lui c’è anche l’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone ma, come sottolineato dal quotidiano ‘Record‘, in Portogallo, per il ‘Matador‘ adesso in corsa ci sarebbe anche il Benfica, che ha appena riaccolto in panchina Jorge Jesus, il quale vorrebbe l’uruguaiano al centro dell’attacco delle ‘Aquile‘ per il 2020-2021.

A frenare Roma, Atlético Madrid e Benfica, per ora, l’elevato ingaggio chiesto da Cavani per apporre la sua firma su un contratto di almeno tre stagioni. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>